Uma ida de emergência à lavandaria valeu a um norte-americano de Prince George’s County, no Maryland, um prémio de um milhão de dólares. Não, não foi a lavandaria que lhe deu o dinheiro, mas quase. O filho entalou o casaco da farda do colégio na porta do carro e levou-o a arrastar pela estrada. Uma vez que foi ao centro comercial para deixar o casaco na lavandaria, o pai do menino passou num quiosque e comprou um bilhete de lotaria. Eis tudo e por esta história simples se vê que, quando menos se espera, o que parece um azar pode ser um sinal do destino a sorrir.