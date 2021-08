Aspirador robô foge de casa e dono pede ajuda aos vizinhos para o encontrar

Um espanhol fez um pedido de ajuda aos vizinhos no mínimo insólito: num bilhete, escreveu um apelo para que o ajudassem a encontrar um aspirador robô que havia fugido de casa.

"Ontem saiu da minha casa o aspirador robô e não o encontramos. Por favor, comprei-o com muitos sacrifícios. Nem sequer é de marca. (…) Por favor se alguém o encontrar deixem-no na loja da Milagros (que eu não tenho telefone), ou mais acima na casa de António el Pato. Darei uma pequena recompensa", lê-se no bilhete colocado na entrada do prédio, em Trebujena, Cádis.

A imagem depressa se tornou viral, assim como o caso do aspirador em fuga que "escapou" por uma porta aberta.

O aparelho viria a ser encontrado horas depois de publicado o apelo. Estava na rua e ainda pregou um valente susto a quem o encontrou, que pensou tratar-se de algum género de explosivo.