Mulher simula festa de noivado de amigo para pedir padrinho do noivo em casamento

Uma mulher britânica, do País de Gales, fez uma surpresa ao namorado que queria casar com ela já há alguns anos. Aleasha Pilawa, de 36 anos, simulou uma festa de noivado para pedir o próprio companheiro em casamento e casar no mesmo instante.



De acordo com o jornal Metro, Paul Schoproni, de 40 anos, achava que ia ser padrinho de casamento de um amigo. Já estava na Igreja, no passado dia 31 de agosto, quando olhou para a porta e viu que a noiva que estava a entrar era afinal a namorada dele.





O momento foi filmado e partilhado nas redes sociais. Nas imagens é possível ver o homem espantado no momento em que percebe que está no altar para se casar. Paul já tinha pedido Aleasha em casamento várias vezes, no entanto a mulher ainda não tinha dito o 'sim' por já ter sido casada outras duas vezes.A cerimónia contou com a presença de vários convidados que também sabiam o que ia acontecer.