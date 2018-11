Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Noiva lê as SMS trocadas entre futuro marido e amante no altar

Mulher quis vingar-se do companheiro e aproveitou para o fazer no momento da leitura de votos.

19:56

A troca de votos entre os noivos no altar é provavelmente um dos momentos mais românticos e inesquecíveis para qualquer casal. No entanto, não foi isso que aconteceu no casamento de Casey e Alex (nomes fictícios).



O dia de enlace dos noivos ficou estragado quando a mulher decidiu aproveitar o momento da leitura dos votos para, em vez disso, ler as mensagens trocadas entre o noivo e a sua amante, em frente de todos os convidados da boda. O caso foi partilhado pelo site de notícias australiano Whimn.



Depois de ter descoberto o caso que o futuro marido mantinha com uma outra mulher na noite anterior ao enlace, Casey decidiu pôr os seus dotes teatrais em ação para humilhar o homem em frente dos seus amigos e família.



"O meu telemóvel começou a vibrar intensamente quando estava no quarto de hotel. Era uma série de mensagens com capturas de ecrã de um número que eu não conhecia e que dizia 'Eu nunca me casaria com ele. Tu casavas?'", revelou a mulher.



As imagens recebidas eram nada mais nada menos do que as conversas entre o seu noivo e outra mulher, incluindo fotografias dos dois. Em choque, a mulher ligou para alguns amigos que a aconselharam a terminar o casamento, mas esta acabou por decidir levar o seu plano em frente.



Ao entrar na igreja, Casey não teve papas na língua e envergonhou Alex, lendo até as partes mais embaraçosas. Nas mensagens, o homem dizia que o corpo da amante era incrível e que desejava que a sua namorada tivesse metade das habilidades desta. "Sinto muito a tua falta, não consigo parar de fazer sexo contigo. Nunca tive esta conecção com ninguém antes", podia ler-se ainda.



No final, o noivo acabou por abandonar o casamento, acompanhado pelo padrinho e a noiva garante ter tido uma grande festa com os seus amigos e familiares.