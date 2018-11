Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sexo e trabalho ajudam a viver mais tempo. Conheça outros truques

Adiar a reforma é uma das dicas que o pode levar a viver durante mais alguns anos.

17:19

Uma publicação feita pelo jornal Daily Mail identificou vários hábitos chave que podem ajudá-lo a viver mais algum tempo.



Fazer sexo, beber café e dormir são as dicas mais conhecidas, mas este estudo não se fica por aqui e revela que adiar a reforma é uma das opções chave para aumentar consideravelmente a esperança média de vida.



Adiar a reforma

Reformar-se para lá do prazo normal para o efetuar pode parecer contra produtivo mas a realidade é que pode dar-lhe anos de vida.



Um estudo da universidade de Oregon State concluiu que as pessoas que se reformam aos 66 anos reduzem em 11% o risco de morte relativamente aos que se reformam aos 65 anos.



Ser pai/mãe

Ter filhos é outra das dicas que o/a pode levar a viver mais dois anos, revela um estudo realizado na Suécia.



O risco de morte é maior para as pessoas que não têm filhos, revela o estudo que analisou mais de 704 mil homens e 725 mil mulheres nascidas entre 1911 e 1925.



Afaste-se dos hospitais

Os pacientes que passam longos períodos de tempo nos hospitais acabam por morrer mais cedo. Mesmo que não seja pela doença que os lá levou.



Os hospitais são locais "perigosos" pois existem vários vírus e bactérias que podem atacar os organismos mais fragilizados.



Vida sexual ativa

Um estudo efetuado entre 1979 e 1993 a 918 homens revela que aqueles que fazem sexo duas vezes por semana reduzem em 50% o risco de morte comparativamente aos que só fazem sexo uma vez por mês.



Um homem que tenha 350 orgasmos por ano vive, em média, mais quatro anos.



Também as mulheres ficam a ganhar com uma vida sexual ativa. O sexo aumenta níveis de hormonas importantes para a redução de stress e que diminuem o risco de infeções.



Beba café grego

Beber café forte é um dos segredos da população da ilha grega de Ikaria que a tornou uma das populações com maior esperança média de vida.



O café grego é um dos mais ricos em polifenóis, substância química que ajuda a prevenir várias doenças, como cancro ou doenças cardiovasculares.



Não durma demasiado

Durma o suficiente, nem mais, nem menos.



Um estudo publicado em 2010 baseou-se nas horas de sono de mais de um milhão de pessoas de oito países diferentes e concluiu que aos 60 anos, dormir bem pode reduzir entre 12 a 30 por cento o risco de morte prematura.