Mulher tira fotografia sentada em cima de iceberg e é levada pelo mar

"Achei divertido. Sempre quis ser rainha, aquela era a oportunidade", explicou Judith Streng, de 77 anos.

16:54

Uma mulher de 77 anos, Judith Streng, natural do Texas, EUA, caiu ao mar quando visitava a lagoa Jökulsárlón, na Islândia, com o filho. Durante a visita a mulher decidiu tirar uma fotografia sentada num iceberg em forma de trono. Momentos depois de posar para a fotografia, o pedaço de gelo foi levado por uma onda e Judith acabou por cair.

Segundo o jornal Daily Mail, um guarda costeiro com treinos em salvamento encontrava-se perto do local quando o incidente se sucedeu e acabou por salvar a mulher.



Minutos depois o filho enviou a foto de Judith à filha, de 24 anos, e o momento tornou-se viral na Internet. Na legenda da fotografia o homem escreveu: "Perdeu o trono, quando se afastou". Na mensagem que enviou à filha sublinhou ainda que o episódio não se tratava de uma brincadeira e a avó tinha mesmo caído ao mar, sendo depois resgatada.

A jovem achou o momento caricato e decidiu partilhar as fotografias com os seguidores na rede social Twitter. Na legenda a neta de Judith escreveu: "A minha avó quase que se perdeu no mar na Islândia."

Esta sexta-feira Judith Streng foi ao programa 'Good Morning América' e confessou em entrevista o motivo que a levou a sentar-se num iceberg para tirar uma fotografia: "Tinha a forma de um lugar fácil para me sentar… Eu achei divertido. Sempre quis ser rainha, aquela era a oportunidade".