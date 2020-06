Mulher torna-se 'melhor amiga” de boneca sexual durante a quarentena

Helen Rimell estava a passear em Thames Pathway, em Londres, Inglaterra, quando viu o objeto no chão.A partir desse dia, Gladys tornou-se a companheira de quarentena da mulher que vivia sozinha."Foi no final de março, no fim de um bonito dia de primavera. Estava a fazer uma caminhada perto da minha casa", começou por contar Helen."O país estava em confinamento e foi durante a minha saída higiénica do dia que vi uma mulher na relva. Voltei para casa, mas não consegui parar de pensar nela. No dia seguinte voltei ao mesmo sítio e perguntei-lhe o que lhe tinha acontecido", explicou a britânica.Helen revelou que a boneca lhe contou que era enfermeira mas que tinha perdido o emprego e os amigos, após começar uma relação com um homem chamado Bob, que mais tarde a abandonou naquele parque.Hoje em dia, Helen e a boneca fazem tudo juntas, desde piqueniques até partilharem cocktails à noite. A britânica chega a levar Gladys ao supermercado ou a fazer caminhadas.Helen Rimell sente-se grata por ter tido a companhia de Gladys durante o confinamento: "Pode ser muito assustador passar pelo coronavírus sozinha, especialmente estando doente, mas felizmente tive a Gladys aqui", terminou.