Mulheres juntam-se nuas para tirar fotos na varanda de prédio de luxo no Dubai e acabam detidas

Um grupo de pelo menos 15 mulheres foi detido pela polícia do Dubai, nos Emirados Arabes Unidos, após se ter juntado para tirar uma fotografia, completamente nuas, na varanda de um prédio de luxo, mesmo junto à Marina da cidade.

Um vizinho filmou o momento em que as mulheres se juntaram para tirar a foto, todas sem roupa, e partilhou as imagens nas redes sociais. O vídeo depressa se tornou viral e chegou às autoridades que, pouco tempo depois conseguiram identificar as mulheres.

Segundo o The National, o grupo estava a preparar "um golpe publicitário", sem adiantar se o ‘episódio’ está relacionado com alguma marca. Fonte policial caracterizou o comportamento das mulheres como "inaceitável" por "não respeitar nem refletir os valores e ética do país".

As autoridades confirmaram que "todas as envolvidas foram detidas". As mulheres envolvidas arriscam até seis meses de prisão e uma multa de 1100 euros, por violação do dever de "decência pública" previsto na lei dos Emirados Árabes Unidos.