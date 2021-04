Mulheres detidas no aeroporto por recusarem quarentena após viajarem para o Dubai para fazer operações plásticas

Duas mulheres irlandesas foram detidas no aeroporto de Dublin, na Irlanda, esta sexta-feira após terem regressado do Dubai e recusarem fazer o período de quarentena obrigatório, segundo as regras de prevenção da transmissão da Covid-19 no país.

Segundo o DublinLive, Niamh Mureany, de 25 anos, e Kirstie McGrath, de 30 anos, tinham ido ao Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para serem sujeitas a cirurgias estéticas. Como, ao regressarem ao seu país de origem, não quiseram cumprir a quarentena, foram detidas e prontamente acusadas de desrespeito aos regulamentos da Saúde Pública instalados no âmbito da pandemia.

As duas amigas já tinham estado no Dubai há cerca de 15 dias, também com o intuito de serem submetidas a operações plásticas.

A família reclama que as duas mulheres já tinham tido problemas no Dubai, apesar de terem apresentado teste à Covid-19 negativo, porque alegadamente quiseram "obrigá-las a pagar logo 2 mil euros para cobrir os custos da quarentena num hotel quando chegassem a Dublin". As mulheres acabaram por regressar dois dias depois à Irlanda, mas como não cumpriram as regras foram detidas. Segundo as autoridades serão presentes a juiz ainda este sábado.