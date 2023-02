Noiva chocada depois de ver companheiro a ser amamentado pela mãe no dia do casamento

Uma mulher encontrou o companheiro a ser amamentado pela mãe no dia de casamento no Reino Unido. "A noiva entrou na casa de banho e viu o suficiente para terminar a relação", contou o organizador de eventos que estava presente na cerimónia no Podcast Unfiltered Bride (Noiva sem Fltros), citado pelo jornal britânico Daily Mail.A princípio, quando se deparou com a situação, a mulher pensou que o futuro marido a estaria a trair. Mais tarde, apesar do choque, decidiu avançar com o casamento.Não foi esclarecido há quanto tempo o noivo estaria a ser amamentado.