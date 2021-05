Um casal americano ‘segregou’ os convidados do casamento segundo o valor da prenda. No nível mais baixo, com prendas até 250 dólares, os convidados podiam comer frango ou peixe-espada.No nível seguinte, entre os 250 e 500 dólares, podiam escolher bife ou salmão, enquanto os que oferecessem 500 a 1000 dólares tinham direito a ‘filet mignon’ e cauda de lagosta.Já os mais generosos (acima dos mil dólares) eram tratados a lagosta e champanhe.