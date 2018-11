Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo Teleférico de Moscovo sofre avaria

Abriu na terça-feira, para fechar na quarta-feira devido a um alegado ataque informático.

08:57

A mais recente atração de Moscovo abriu com meses de atraso e foi forçada a encerrar um dia depois de abrir ao público.



O novo teleférico entre a Colina dos Pardais e o estádio Luzhniki, que recebeu a final do Mundial, deveria ter começado a funcionar antes do torneio de futebol.



