OnlyFans de bonecas sexuais promete mostrar “a beleza da vida sexual sintética”

Brick Dollbanger criou uma página na Internet para publicar fotos sensuais de bonecas sexuais.

O objetivo é revelar "a beleza da vida sexual sintética" na rede do OnlyFans, uma plataforma para a venda de fotos íntimas. A assinatura para aceder a este conteúdo ronda os 4 euros mensais.

Na publicação, Brick afirma que página "mudará a maneira como pensa sobre a vida e o sexo".



Noutra publicação, Harmony, uma boneca sexual, é entrevistada e questionada sobre o que é capaz de fazer, ao qual responde que pode "dizer a definição de amor verdadeiro".

Os bonecos que o criador apresenta na rede social são fabricados pela empresa RealDoll, bonecos sexuais muito semelhantes a seres humanos, que falam e têm expressões faciais.

Yuri Tolochko, um fisioculturista residente no Cazaquistão, que se casou com duas bonecas sexuais e afirma ser feliz, diz que "não pode sentir o mesmo com uma mulher de verdade".

Confessa também que a primeira experiência sexual que teve com uma boneca remonta há dez anos: "Houve uma festa. Eu e os meus amigos brincámos, beijámo-nos e muito mais... havia também uma boneca. Aí aconteceu a minha primeira experiência e gostei".

Devido ao confinamento, a procura por estes bonecos tem disparado e várias empresas registam um aumento de lucro na venda destes artigos, de acordo a com Forbes.