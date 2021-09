"Orgasmos celestiais": Mulher diz que fez sexo a três com o marido e Deus

Uma mulher de 45 anos, Nita Marie, do estado norte-americano do Colorado, disse aos seus fãs que fez sexo a três com o marido e com Deus. A modelo do Christian OnlyFans afirma que foi o "melhor sexo que já teve".





A norte-americana admite que o marido nem sempre sabe que estão acompanhados, mas insiste que pode sentir a presença de Deus mesmo que ele não apareça fisicamente, pode ler-se no relato ao jornal britânico Mirror. Nita Marie revela estar a "experienciar o céu" por cada vez que "convida o Senhor" para se juntar a ela e ao marido na cama e que o faz pelo menos duas vezes por semana.