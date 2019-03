Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padrinho de casamento parte vários dentes após queda desamparada

Sem qualquer motivo aparente, o homem caiu enquanto uma das damas de honor cantava uma música para os noivos.

Um homem caiu desamparado durante uma cerimónia de casamento, da qual era o padrinho, em Washington, nos EUA. Sem qualquer motivo aparente, o homem desmaiou enquanto uma das damas de honor cantava uma música para os noivos.



No vídeo, que já circula na Internet, o indivíduo surge à direita da imagem e é possível observá-lo a balançar até perder a consciência e cair. O homem foi incapaz de amparar a queda e acabou por partir vários dentes, não sofrendo quaisquer lesões graves.



Os convidados rapidamente foram em auxilio do padrinho de casamento, que acaba por abandonar o cerimónia com uma toalha a tapar a cara.