Pais metem filho de 30 anos em tribunal para o expulsar de casa

"Estou demasiado ocupado para arranjar trabalho", disse o jovem.

Por Marta Ferreira | 13:19

Rotondo vivia, na última década, às custas dos pais sem pagar quaisquer despesas. O jovem dizia que estava "demasiado ocupado para arranjar um trabalho" e recusava-se a sair de casa dos pais. Em tribunal, Michael alegou que deveria ter um aviso prévio de seis meses antes de ser forçado a sair do apartamento.





Judge orders 30-year-old man to move out of his parents house. The parents of Michael Rotondo, who does not pay rent or help with chores, decided to sue their son after he refused to move out. On Tuesday, a New York state judge ordered his eviction pic.twitter.com/JiPN1r3D9r — Sherman (@Shermanbot) 23 de maio de 2018





O tribunal de Nova Iorque não concordou com os argumentos do jovem desempregado e deu razão aos pais, Christina e Mark, mandando-o fazer as malas e sair.



De acordo com a comunicação social local, os pais batalhavam há meses para o expulsar de casa e chegaram mesmo a oferecer-lhe dinheiro para que ele desse um rumo à sua vida, coisa que este recusou. Além da oferta financeira, os pais de Michael escreveram-lhe cartas com conselhos sobre como encontrar um sítio para viver, cortaram-lhe o acesso à máquina de lavar roupa, tiraram-lhe o telemóvel e deixaram de lhe fornecer comida. Ainda assim, o filho manteve-se irredutível e não saía de casa.



De acordo com uma entrevista ao jornal britânico Daily Mail, o jovem revelou que tinha um filho, cuja a idade não mencionou, mas que estava "demasiado ocupado para tentar obter a custódia do menino, arranjar um trabalho e sustentar-se a si mesmo.





30-year-old Michael Rotondo is being evicted by his own parents. pic.twitter.com/74zr5YKebH — Formerly Brightly5 (@Brightly50) 22 de maio de 2018







Um casal nova-iorquino decidiu pôr o filho, de 30 anos, em tribunal para o expulsar de casa.Michael