Piaçaba de Donald Trump é um sucesso de vendas

"Para os trabalhos de limpeza difíceis", lê-se na plataforma de venda.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divide opiniões. Se é amado por uns, por outros é odiado.Como tal, não são raras as vezes em que o presidente é ridicularizado. Uma empresa decidiu desenvolver piaçabas inspirados no estilo de Trump e colocou-os à venda na internet.O esfregão do objeto sanitário simula o cabelo loiro - muitas vezes comparado a uma peruca - do presidente.

Os objetos foram criados por um vendedor da Nova Zelândia e estão à venda na plataforma Etsy, um site online que vende todo o tipo de produtos.



"Torne a casa de banho grande novamente" é o slogan do produto. A mesma plataforma afirma que o produto serve "para os trabalhos de limpeza difíceis".



O piaçaba custa 21 euros e pode demorar até oito semanas a chegar à casa de quem o encomenda devido "à resposta esmagadora" no que toca ao número de encomendas.