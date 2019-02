Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piloto aborrecido faz 'desenhos' rudes nos céus durante voo de teste

Homem testou um novo motor durante cerca de duas horas, na Austrália.

01:30

Cansado da rotina, um piloto de testes australiano decidiu inovar e fazer "desenhos" com o sistema de navegação do avião.



Além de escrever as palavras ‘I’m bored’ (estou aborrecido) ainda desenhou dois símbolos bem rudes, surpreendendo os controladores aéreos.



Depois de feitos os testes, o piloto regressou ao aeroporto de Parafiel, na Austrália.



O piloto ficou encarregue de testar um novo motor durante cerca de duas horas.