Polícia publica foto de ‘fugitivo’ na Internet

Cão pagou a fiança com biscoitos caninos.

Bean andava perdido em Nova Jérsia e foi encontrado pela polícia, que publicou uma foto no Facebook com a descrição "é isto que acontece quando se foge de casa".



O dono reconheceu-o e foi buscar o pequenote, pagando a fiança com... biscoitos caninos.