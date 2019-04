Polícias prendem ladrão muito... invulgar

Robô de limpeza lançou o caos em casa de Washington.

02:30

"Nós entrámos no banheiro e vimos um trabalho de limpeza muito completo a ser feito por um aspirador Roomba", disse o vice-xerife do condado de Washington, Brian Rogers.

Os polícias que foram enviados para prender um ladrão numa casa de Washington County, no Oregon (EUA), tiveram uma surpresa bem bizarra.Chegados ao local, os agentes dirigiram-se para o WC, de onde vinham ruídos de movimento. Junto da porta puxaram das armas, aproximaram-se com cuidado, gritaram ordens ao ladrão para se render mas sem resposta.Perante a obstinação do meliante forçaram a porta e depararam com... um robô de limpeza.