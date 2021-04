O geólogo australiano Lance Karlson foi enxotado de uma praia do Oeste da Austrália pelas investidas repetidas de um polvo enraivecido.



Karlson ficou com marcas vermelhas num braço, nas costas e no pescoço. "Veio direito a nós, o que foi um verdadeiro choque", conta o antigo nadador-salvador, que filmou um vídeo, já viral, do cefalópode guerreiro...