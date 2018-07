Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polvo vidente termina no prato

Molusco adivinhava resultados do Japão.

02:30

Diz a sabedoria popular que é importante 'fazer render o peixe'.



Um pescador japonês não fez render o peixe, mas fez render o molusco, que é quase a mesma coisa.



Kimio Abe foi quem pescou um polvo que se tornou famoso por adivinhar os resultados do Japão no campeonato do Mundo.



Não se sabe se foi o facto de ter previsto a eliminação do Japão, mas o facto é que o polvo adivinho foi vendido para sashimi.



Desconhece-se se adivinhou o que o esperava...