A primeira mensagem alguma vez escrita no Twitter está a ser leiloada como obra de arte digital... e as licitações já chegaram aos 100 mil dólares (cerca de 83 mil euros).



“Configurando o meu twtrr [abreviatura de Twitter]”, reza a singela mensagem escrita em março de 2006 pelo fundador do Twitter, Jack Dorsey, que agora está a ser leiloada em formato digital certificado, um novo tipo de ficheiro que cria versões únicas e certificadas de conteúdos digitais.