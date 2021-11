O segurança de uma loja de roupa ainda teve dúvidas, mas foi em frente, cumprindo o protocolo de segurança da Covid-19. Habituado a medir a temperatura a todos os clientes, fez o mesmo a um cão que parou mesmo ao seu lado, como que à espera do disparo do termómetro. O vídeo do momento tem milhões de partilhas nas redes sociais.