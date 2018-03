Telhado sem neve denuncia plantação de canábis

Vizinhos já desconfiavam devido ao cheiro e calor no prédio.

18:04

A polícia descobriu uma plantação de canábis, no valor de 6 mil euros, no interior de um apartamento no centro Keighley, em Inglaterra. A desconfiança surgiu devido à ausência de neve naquela zona do telhado, ao cheiro intenso da erva e calor denunciado pelos vizinhos.

Dentro da habitação foram encontradas 322 plantas, espalhada pelas quatro divisões, e várias lâmpadas de aquecimento.

O calor criado pelas luzes impedia a formação da neve o que acabou por destruir o plano dos traficantes.

Segundo os inquilinos, o apartamento foi alugado há 18 meses a "dois jovens do leste europeu, com mais ou menos 30 anos".

Vicky Watson, moradora do prédio vizinho, contou ao Daily Mail que já desconfiava que os homens tinham uma estufa com droga. Além de nunca estarem em casa, desde que os traficantes chegaram ao local, a sua casa de banho, que costuma estar gelada nesta altura do ano, "parecia uma sauna".

As imagens das plantas foram partilhadas pelos agentes responsáveis pela apreensão, James Butterfield e Caroline Foster, que ficaram surpreendidos pelo tamanho enorme das folhas.

Embora ainda não tenha sido feita nenhuma detenção e não haja pistas concretas que possam levar aos criminosos, os polícias estão felizes por impedir que o produto chegue à rua e contribua para o comércio ilícito.