Três homens surpreendidos por idosa quando a tentavam assaltar

Três homens tentaram assaltar uma idosa quando esta entrava para um parque de estacionamento em Gauteng, na África do Sul.

Antes que a senhora conseguisse fechar o portão, os assaltantes entraram com uma carrinha e bloquearam a saída da vítima, segundo avança o Daily Mail.

Os homens apontaram armas à mulher, exigindo que ela saísse do carro. Os ladrões foram surpreendidos quando a idosa trancou as portas e acelerou contra a carrinha deles, obrigando-os a fugir para não serem atropelados.





