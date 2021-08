Tubarão-bebé 'milagre' nasce em tanque só com fêmeas e deixa cientistas em choque

Um tubarão-bebé está a dar que falar em todo o Mundo pelas circunstâncias misteriosas do seu nascimento: o animal nasceu num tanque num aquário na Sardenha, Itália, no qual não há um tubarão-macho há mais de dez anos. Como naquele espaço convivem apenas fêmeas, os responsáveis do Acquario Cala Gonone acreditam que estão perante o primeiro caso registado de reprodução assexuada (sem relações sexuais) nesta espécie.

O caso está em investigação e, a provar-se, será a primeira vez que se observa a reprodução por partenogénese em tubarões, neste caso na espécie mustelus mustelus. Nesta forma de reprodução assexuada, o óvulo da fêmea desenvolve-se em embrião sem ser fertilizado por um espermatozoide.

Segundo o staff do aquário, que chamou Ispera ao bebé "milagre", este exemplar, do sexo feminino, será filho de uma das fêmeas de tubarão que vivem no mesmo aquário há 10 anos, sem a presença de quaisquer machos.

Os responsáveis do aquário retiraram amostras de ADN das duas possíveis ‘mamãs-tubarão’ e vão agora cruzar os resultados com as análises feitas aos tubarão-bebé.

Nos casos de reprodução por partenogénese, normalmente observada em formigas, vespas, abelhas ou em algumas espécies de répteis, peixes ou até pássaros, o descendente é quase uma ‘cópia genética’ (ou um clone) do progenitor único.