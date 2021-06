Tupac pode estar vivo? Conspiracionistas acreditam que publicou um vídeo no TikTok

Tupac Shakur, rapper americano famoso, morreu em 1996 em Las Vegas. Desde então, várias teorias da conspiração têm surgido e afirmam que o rapper ainda está vivo e que, de alguma forma, conseguiu fingir a própria morte.

Mais recentemente, um utilizador da rede social TikTok, Paris Brown, publicou um vídeo onde surge igual a Tupac. Na legenda pode ler-se: "Quando as pessoas se aproximam de mim e dizem que pareço 2Pac. O que vocês acham?". De seguida faz zoom no rosto para mostrar melhor as semelhanças.

O vídeo rapidamente ganhou popularidade e vários utilizadores comentaram a semelhança entre Paris e o cantor. O sósia garante que não estava a usar filtro.

"É a cópia dele! Vai buscar o teu dinheiro! Vai fazer aquele filme e aquelas aparições!", "uau! Eu sabia que Tupac estava de volta!", "Meu Deus, realmente parece o 2Pac, estou a enlouquecer!", "eu sabia que o Tupac não morria" e ainda "este é o Tupac! Não és tu!", pode ler-se.





Mas alguns utilizadores mais céticos defenderam que se o rapper estivesse vivo já não se parecia assim tão novo, uma vez que já teria 50 anos. Para além disso, o original tinha uma tatuagem no pescoço que Paris não tinha.

Mais tarde, o criador do vídeo explicou que não é ele, e que apenas rapou o cabelo para se parecer mais com o americano.