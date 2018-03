Turista procurada por se esfregar em pedra sagrada em forma de pénis

Jovem foi fotografada a esfregar-se nua contra a pedra.

13:29

Uma turista loira é procurada pelas autoridades da ilha Koh Samui, na Tailândia, após ter sido fotografada, nua, a esfregar-se contra a pedra sagrada em forma de pénis. Os habitantes consideram que os visitantes não respeitam as suas religiões e devem ser penalizados pelas atitudes.

De acordo com o jornal The Sun, a rocha, com quase quatro metros e altura, é apelidada de ‘Grandfather Rock’ (‘Rocha do avô', em português) e tem uma lenda muito respeitada e passada entre as gerações dos habitantes da ilha tailandesa.



A rocha gigante representa o órgão genital masculino, pois possui um espírito de um homem que, devido a um acidente de barco ao chegar à ilha, ficou sem o dote que iria oferecer ao filho no dia do seu casamento. Com vergonha de se apresentar sem uma prenda, o homem e a sua esposa terão saltado para o mar e cometido suicídio.

O espírito do casal reencarnou em duas rochas, a ‘ Grandfather Rock’, em forma de pénis e ‘ Hin Yai’ que representa o órgão sexual feminino.

Os monumentos são uma grande atração turística, mas a atenção nem sempre é a ambicionada pelos habitantes locais.

Muitos visitantes trepam as rochas e tiram fotos mais sugestivas que são vistas como uma profanação.