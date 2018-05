Vídeo mostra aviões a colidirem em aeroporto

Acidente insólito aconteceu em Istambul e destruiu cauda de um dos aparelhos.

11:57

Um Airbus A330-300 da Asiana Airlines colidiu, este domingo, com um A321 da Turkish Airlines, quando este se encontrava parado no Aeroporto internacional de Istambul, na Turquia.O momento insólito foi captado em vídeo e está a dar que falar nas redes sociais.Nas imagens, é possível ver o avião da Asiana Airlines a avançar junto ao aparelho da companhia local. Momentos depois, a asa do avião embateu com violência na causa do A321, destruindo-a por completo, avança a imprensa da especialidade.Ninguém ficou ferido, mas o avião, que seguia com 236 pessoas a bordo, acabou por ter de cancelar a viagem que estava a iniciar.