Vingança no Dia dos Namorados? Há um Zoo que permite que batize uma barata com o nome de um 'ex'

A iniciativa pretende apoiar a "visão do zoo para assegurar um futuro para a vida selvagem no Texas", pode ler-se no website do Zoológico de San Antonio.Para quem não é amante de insetos pode antes optar por apadrinhar um vegetal ou um roedor. Todos os padrinhos recebe um postal digital do Dia dos Namorados, como prova do apoio ao zoológico. Para quem se sentir especialmente mesquinho neste dia é possível optar por enviar ao ex-namorado(a) um postal digital a informar de que uma barata, um roedor ou um vegetal foi batizado com o seu nome, refere o Independent.Para participar, basta submeter o do(a) ex no website do jardim zoológico antes do Dia dos Namorados (14 de fevereiro).