“O jornal CORREIO DA MANHÃ publicou, no passado dia 04 de junho, uma notícia com a seguinte chamada de capa: “MONTE BRANCO P.6 – GRUPO DE GALINHA PARTILHA MORADA COM OLIGARCA RUSSO”, e com o seguinte título “BUSCAS A SOGRO DE MARCO GALINHA”.

Decidi recorrer ao Direito de Resposta porque esta notícia contém factos falsos, deturpados e diversas imprecisões passíveis de atingir a minha honra, o meu bom nome e a minha reputação.









Igualmente, na chamada de capa, no texto da notícia e suas caixas, o Correio da Manhã veicula informação falsa, pois a sede do Grupo Bel NÃO é coincidente com a sede da sociedade proprietária do hotel sito em Cascais, denominado Estalagem do Farol.





Como é do conhecimento público, em 2020, o meu grupo adquiriu 51% da Sociedade Flugraph, SGPS, S.A., tendo então alterado a sede das sociedades maioritariamente detidas por esta. O processo “Operação Monte Branco” reporta-se a um período de há mais de 10 anos e nenhuma das minhas empresas está nele envolvido.





Por fim, todas as afirmações que induzem em erro e pretendem associar-me à identificada “oligarquia” russa, fazendo um aproveitamento indevido de uma relação familiar, merecem o meu repúdio.





Este tipo de notícias, que recorrem à insinuação e a “factos” inverídicos conduzem inevitavelmente a opinião pública a formar uma imagem deturpada e negativa sobre a minha pessoa.





Pelo exposto, é de elementar justiça a publicação do presente Direito de Resposta”.





Marco Belo Galinha