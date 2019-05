Automóvel de Santana tem seguro

No dia 17 de Maio passado, o Correio da Manhã publicou, na primeira página, uma notícia com o seguinte titulo: "Carro de Santana sem registo de seguro".É mentira! É mentira e o Correio da Manhã sabia que é mentira! E mesmo assim publicou uma mentira!Mas há, tem que haver, limites para tudo.O CM sabia desde o dia 16 de Maio que o carro tem seguro e que sempre teve. Com efeito, o carro encontra-se segurado na companhia de seguros "TRANQUILIDADE", com o número da apólice perfeitamente identificado, a favor da empresa "Caetano Auto, S.A.", entidade locadora e proprietária do automóvel que se encontra em regime de aluguer em benefício da sociedade de advogados de que o Dr. Pedro Santana Lopes é sócio principal, a "Global Lawyers — Santana Lopes & Associados".Por outro lado, uma jornalista do CM, Raquel Oliveira, entrou em contacto com o Partido ALIANÇA e com o escritório "Global Lawyers", tendo esta informação sido devida e atempadamente transmitida. Ainda assim, o CM e a jornalista optaram por ignorar a verdade.A decência, a ética e o respeito pela vida e o bom nome das pessoas têm que ser protegidos e este estado de impunidade de algum jornalismo em Portugal tem que ter um fim.Também por estes motivos, serão apresentadas participações à Entidade Reguladora para a Comunicação Social, Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas e Conselho Deontológico dos Jornalistas além das competentes participações crime junto dos tribunais.O representante legal de Pedro Miguel de Santana Lopes, Tiago Sousa Dias, Advogado