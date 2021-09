Ribau Esteves reeleito em Aveiro com maiora absoluta

A coligação PSD/CDS-PP/PPM venceu as eleições autárquicas de domingo em Aveiro e reelegeu José Ribau Esteves como presidente da Câmara, apurados os resultados das 10 freguesias, segundo dados provisórios do Ministério da Administração Interna.

Com 51,26% e seis mandatos, a coligação vai governar com maior absoluta no terceiro e último mandato de Ribau Esteves, eleito pela primeira vezes em 2012.

A segunda força mais votada foi a coligação PS/PAN, com 26% dos votos e três mandatos, e o terceira o BE, com 6,4%, mas sem qualquer eleito.