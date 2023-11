Aeroportos de Damasco e Alepo encerrados há um mês devido a ataques israelitas

Os aeroportos de Damasco e de Alepo permanecem inoperacionais na sequência dos ataques israelitas que os atingiram em simultâneo em outubro, o encerramento mais prolongado desde o início da guerra na Síria, indicou esta quarta-feira uma ONG local.

Israel já efetuou centenas de ataques aéreos em território sírio desde 2011. Os bombardeamentos foram dirigidos contra posições do Exército sírio e de grupos apoiados pelo Irão, incluindo o Hezbollah libanês, com duas das suas instalações atacadas esta quarta-feira, indicou o Observatório sírio de direitos humanos (OSDH), uma Organização não-governamental (ONG) sediada em Londres, mas que reivindica uma extensa rede de colaboradores no terreno.

Os voos com destino e provenientes do aeroporto de Damasco, o principal do país, estão interrompidos desde 22 de outubro devido aos ataques israelitas que danificaram as principais pistas, entre outras infraestruturas. No mesmo dia, ações militares similares implicaram a interrupção dos voos no aeroporto de Alepo, o segundo do país.

Os dois aeroportos permanecem encerrados apesar de estarem concluídos os trabalhos de reparação, indicou à agência noticiosa AFP Rami Abdel Rahmane, o diretor da OSDH.

Israel bombardeou por diversas vezes o aeroporto de Damasco desde o início da guerra na Síria, mas pela primeira vez as instalações estão encerradas por mais de um mês, sublinhou.

Os voos são normalmente desviados para o aeroporto de Alepo, no norte do país. Mas com esta estrutura também fora de serviço, o ministério dos Transportes anunciou que todos os voos serão desviados para o aeroporto da cidade costeira de Lattaquié, mais pequeno e com menos equipamentos.

Segundo a OSDH, a presença de uma base militar russa no aeroporto de Lattaquié protege-o dos bombardeamentos israelitas.

Os passageiros devem deslocar-se por via terrestre a Lattaquié (a cerca de 350 quilómetros de Damasco), onde são disponibilizados destinos limitados, incluindo Rússia, Irão e Iraque, implicando mais tempo e um aumento dos custos.

Os sírios provenientes de países europeus e dos Estados Unidos utilizam geralmente os aeroportos de Beirute (Líbano) e Amã (Jordânia), devido à ausência de voos diretos para a Síria.

Israel intensificou os ataques contra território sírio desde o início, em 7 de outubro, da guerra entre Israel e o Hamas palestiniano na Faixa de Gaza.

A OSDH indicou que a aviação israelita bombardeou hoje perto de Damasco um centro do Hezbollah, apoiado pelo Irão. Os 'media' locais não se referiram a qualquer incidente.

O Observatório também assinalou um bombardeamento ao início da tarde contra um alvo do Hezbollah, também nas proximidades de Damasco, inicialmente sem registo de vítimas, num ataque desta vez reconhecido por diversos 'media' oficiais.

"Pelas 15h10 [12h10 em Lisboa], o inimigo sionista conduziu um ataque aéreo com dois mísseis (...) dirigido contra certas posições nas proximidades da cidade de Damasco", indicou fonte militar síria em comunicado divulgado pelos 'media' oficiais.

"As nossas forças de defesa aérea responderam à agressão e abateram um dos mísseis", acrescentou a mesma fonte, que se referiu a "danos materiais".

Israel raramente comenta os seus ataques na Síria, mas indica pretender evitar que o Irão reforce a sua presença junto às suas fronteiras.