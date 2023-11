Casamentos no meio da guerra: Família casa filho ferido em combate contra Hamas com irmão do noivo ainda desaparecido

No meio das balas e dos rockets, ainda há quem celebre casamentos em Israel. A família Perez foi uma das que não quis adiar a cerimónia, mesmo que tenha sido diferente daquilo que tinham imaginado para o grande dia. O noivo, Yonatan Perez, de 24 anos, foi baleado na perna quando lutava contra os atiradores do Hamas, que invadiram comunidades israelitas perto da Faixa de Gaza a 7 de outubro de 2023, dia que iria marcar o recomeço da guerra em Israel.O irmão mais novo de Yonatan Perez, Daniel, de 22 anos, continua desaparecido após o ataque."Como se celebra o casamento de um filho quando se sabe que o outro está desaparecido em combate e Deus sabe onde está?", perguntou o pai, o rabino Doron Perez, de 53 anos.Doron Perez contou à Reuters que discutiu a possibilidade de não realizar o casamento na data prevista, mas Yonatan, a noiva e a família dela decidiram fazer a cerimónia, independentemente da situação. "É uma situação impossível. Mas penso que o povo judeu, ao longo da nossa história, tem lidado com situações impossíveis e as pessoas são chamadas a lidar com situações impossíveis", disse Perez.Doron contou que Yonatan, o filho mais velho e soldado de uma brigada de paraquedistas, estava em casa na manhã de 7 de outubro, quando o comandante ordenou para que os soldados fossem a Sderot, onde os militantes palestinianos estavam a atacar. O filho mais novo, Daniel, estava numa unidade de tanques na base militar de Nahal Oz, que também tinha sido atacada.O pai disse que não soube de nada até ao final do dia, quando Yonatan lhe telefonou. "Ele disse: 'Pai, estou bem, levei um tiro na perna'", recorda o pai. Quanto ao paradeiro do filho mais novo, Doron soube mais tarde que o tanque tinha sido atingido e que um membro da tripulação tinha morrido e os outros três estavam desaparecidos, um relatório que as Forças de Defesa de Israel confirmaram mais tarde."É óbvio que existe um elevado nível de razoabilidade no facto de ele poder ter sido capturado, nós compreendemos isso. Mas a sua definição é 'desaparecido em ação'", disse Perez.As autoridades israelitas estimam que cerca de 200 pessoas possam ter sido feitas reféns em Gaza.