Filha de portugueses que sobreviveu a bombardeamento em Gaza ainda não foi retirada. Mãe e irmãos morreram

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) avançou, esta sexta-feira, que está em diligências para retirar de Gaza a bebé que estava autorizada a sair e cuja família - mãe e irmãos - morreu num bombardeamento."Prosseguem ainda as diligências para a retirada da menor que estava autorizada a sair, e cujos familiares tragicamente faleceram no bombardeamento da passada quarta-feira, o que não foi possível até ao momento devido a dificuldades de comunicação com os seus familiares", diz o MNE.Recorde-se que a mulher e os dois filhos de Ahmed Ashour, de nacionalidade portuguesa, morreram num bombardeamento israelita no Sul da Faixa de Gaza. A mais nova da família sobreviveu. À RTP, Ashour afirmou responsabilizar o Governo português pela morte da família.A família vivia em Portugal há 9 anos mas, em 2022, o casal e os três filhos regressaram a Gaza. Ahmed voltou a Portugal uma semana antes do início do conflito. Em Gaza ficou a mulher, o filho de 12 anos, outro filho, de seis, e uma filha bebé.A mais nova da família está à responsabilidade de familiares em Gaza. O ministro dos Negócios Estrangeiros lamentou a morte dos três cidadãos portugueses e garantiu que estas vítimas constavam na "lista prioritária" de 16 pessoas a retirar do país em guerra.Esta sexta-feira, oito cidadãos sinalizados por Portugal já saíram de Gaza, através da passagem de Rafah e já estão no Egito. Uma cidadã palestiniana residente em Portugal decidiu não abandonar o território.