Filho de ministro israelita morto em combate na Faixa de Gaza

O filho de Gadi Eizenkot, ministro de guerra israelita e antigo chefe do exército, foi morto durante combates no norte da Faixa de Gaza, informou esta quinta-feira o líder do partido da Unidade Nacional de Israel, Benny Gantz, num comunicado a que a Reuters teve acesso.Gal Meir Eisenkot, de 25 anos, morreu depois de uma bomba ter explodido num túnel perto de soldados no campo de Jabaliya, avança o The Times of Israel. O pai, Gadi Eizenkot, soube da morte do filho enquanto acompanhava as operações das forças de defesa israelitas (FDI) no quartel-general da 162ª Divisão no sul de Israel."Juntamente com Israel, envio o meu apoio a Gadi e a toda a sua família e um grande abraço. Estamos todos empenhados em continuar a lutar pela causa sagrada pela qual Gal morreu", disse Benny Gantz.O primeiro-ministo israelita, Benjamin Netanyahu, numa mensagem, considerou o jovem "um bravo guerreiro e verdadeiro herói" e acrescentou: "Os nossos heróis não caíram em vão. Vamos continuar até à vitória".O presidente israelita, Isaac Herzog, também reagiu e disse que Gal Eisenkot "dedicou toda a vida à segurança de Israel, às FDI e ao país". "Ele e a família estão agora a pagar um preço insuportável", acrescentou.