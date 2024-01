João Gomes Cravinho acusa homólogo israelita de "não estar preparado" para debater solução de dois Estados

João Gomes Cravinho abordou as conclusões da reunião dos ministros europeus com a pasta dos Negócios Estrangeiros, realizada esta segunda-feira e subordinada ao tema da guerra entre Israel e o Hamas.Em declarações proferidas aos jornalistas à saída da reunião, o governante vincou a necessidade de um cessar-fogo em Gaza. "Temos de caminhar para a solução de dois Estados", afirmou. De acordo com João Gomes Cravinho, o homólogo israelita "não estava preparado para responder a questões" a este respeito.No sábado, o primeiro-ministro de Israel rejeitou a hipótese de uma solução de dois Estados, após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mencionar a suposta abertura de Benjamin Netanyahu a essa hipótese."Lamentamos a oposição de Benjamin Netanyahu. (...) Esperamos que reveja a sua posição", notou João Gomes Cravinho.