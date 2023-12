Palestiniana com 60% do corpo queimado regressa a casa depois de ser libertada por Israel

Israa Jaabis tem 38 anos e regressou a casa após ter passado os últimos seis a cumprir pena de prisão em Israel. Diz ter sido presa por um crime que não cometeu e revela agora algumas das maiores dificuldades na adaptação ao quotidiano. Tem queimaduras de terceiro grau em 60% do corpo e tem em falta oito dedos devido a um incidente que sofreu em 2015 e pelo qual foi acusada.A palestiniana foi uma das mulheres libertadas no âmbito do acordo entre Israel e o Hamas. Há duas semanas, teve a oportunidade de rever a família. Apesar da felicidade, não esconde as dificuldades que enfrenta devido à sua condição física. "Vivo num estado de dor constante", disse à Al Jazeera.A mulher não consegue levantar os braços e tem também dificuldades respiratórias.O que trouxe consequências mais graves para Israa foi um acidente seguido de explosão de carro em Jabal Mukaber, em Jerusalém, no ano de 2015.Para Israel, a mulher provocou a explosão propositadamente, tendo-a acusado de tentativa de homicídio e condenado a 11 anos de prisão.Quando foi detida, Israa estava completamente dependente e sobreviveu graças à ajuda de outras reclusas. Diz que a solidariedade entre a comunidade feminina durante o tempo que passou na prisão foi o que lhe deu esperança para o futuro."As raparigas da prisão deram-me força para continuar. Sorrir ajudava muito, um sorriso é esperança e faz-nos esquecer toda a dor. A presença delas fez-me sentir que Moatasem [o filho] estava à minha volta", referiu.Atualmente e fora da cadeia, Israa procura receber o tratamento médico que necessita para poder ganhar mais alguma qualidade de vida.