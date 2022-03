“Quem ousa sair à rua é imediatamente intercetado”: enviado especial da CMTV relata dia de recolher obrigatório em Kiev

A cidade de Kiev está esta terça-feira deserta, enquando se cumprem as 35 horas de recolher obrigatório que vigoram até às 7 horas de quarta-feira.





O enviado especial da CMTV à Ucrânia, Alfredo Leite, relata que qualquer pessoa que saia à rua é "imediatamente intercetada pelos militares ucranianos" e conta ainda que este tipo de recolher acontece quando as autoridades suspeitam da existência de sabotadores no local, por isso acabam por "limpar as ruas".

A manhã desta terça-feira foi "muito violenta em Kiev", com várias explosões a serem sentidas. A maior explosão terá acontecido a "sete ou oito quilómetros de Kiev", detalha o enviado especial da CMTV.