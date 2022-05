Primeiros 100 civis saem de Mariupol

Já foram retirados cerca de 100 civis da fábrica Azovstal, na cidade portuária de Mariupol, sitiada há vários dias pelas forças russas. A informação foi confirmada este domingo pelo Presidente Volodymyr Zelensky, na sua conta oficial na rede social Twitter. A operação começou sábado e deverá prosseguir esta segunda-feira."Agradeço à nossa equipa. Juntamente com a ONU, estão a trabalhar na retirada de mais civis da fábrica", escreveu o Presidente ucraniano adiantando que esta segunda-feira se encontrará com as pessoas resgatadas na cidade de Zaporizhzhia.O corredor humanitário é da responsabilidade da ONU e da Cruz Vermelha Internacional e foi organizado com as autoridades ucranianas e russas, após a visita do secretário-geral da ONU, António Guterres.Na cidade de Mariupol, que ainda tem cerca de 100 000 habitantes, há mais civis a aguardarem ajuda para saírem. Uma operação que estava prevista para este domingo foi adiada por 24 horas.Este domingo, 67º dia de guerra, um aliado importante foi ao terreno para deixar uma mensagem clara. Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes norte-americana, foi recebida em Kiev e prometeu que Washington irá apoiar a Ucrânia até que esta "obtenha a vitória", defendendo que "não se pode ceder a um rufia".Também este domingo, Zelensky pediu aos soldados russos para se recusarem a lutar na Ucrânia e o governador de Kharkiv alertou a população para não abandonar os abrigos face a intenso bombardeamento na região. A Rússia atingiu mais um aeródromo militar perto de Odessa e impôs o rublo russo em Kherson, cidade ocupada no Sul da Ucrânia.A atriz e ativista Angelina Jolie foi obrigada a refugiar-se após um alerta de ataque aéreo soar, enquanto visitava uma estação ferroviária local que abrigava vários refugiados, na cidade de Lviv, na Ucrânia. A atriz foi filmada a sair rapidamente do edifício e a dirigir-se para um carro, alegadamente em direção a um bunker, depois de terem soado as sirenes, alertando para um ataque aéreo, durante a visita a um centro de acolhimento. Jolie é uma enviada especial da Agência das Nações Unidas para os Refugiados e já havia sido vista sábado, num café da cidade ucraniana.