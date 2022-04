39º dia de guerra: Mísseis russos destroem refinaria de petróleo em Odessa

Neste que é o 39.º dia de guerra na Ucrânia, a cidade portuária de Odessa, na Ucrânia, acordou esta manhã de domingo com o registo de fortes explosões. De acordo com o Ministério da Defesa russo, foram lançados mísseis marítimos e aéreos de alta precisão que destruíram uma refinaria de petróleo e três depósitos de combustível que serviam para abastecer as tropas ucranianas.

As forças navais russas continuam a bloquear a costa ucraniana no Mar Negro e no Mar de Azov, impedindo o reabastecimento por mar, disseram este domingo os serviços secretos militares britânicos.

A Ucrânia disse, este domingo, que houve seis tentativas de ataques russos no território de Donetsk e Luhansk. Os defensores da Ucrânia repeliram seis ataques inimigos que destruíram quatro tanques, seis unidades de veículos blindados e sete unidades de veículos inimigos.

Uma nova ronda de negociações de paz poderá ser retomada já esta segunda-feira, avançou este domingo o negociador da delegação russa. Vladimir Medinsky garantiu que um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia ainda não está pronto para que aconteça uma reunião entre Zelensky e Putin, uma vez que a posição russa sobre a Crimeira e Donbass permanece inalterada.