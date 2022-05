O pesadelo que Sergei Tomchenko nunca pensou viver é indescritível. Perante a chegada das tropas russas à aldeia onde vive, a meio do caminho entre Kiev e Chernobyl, escondeu-se na cave de um vizinho. De lá, por uma fresta, viu os soldados, com um lança-chamas, chegarem fogo à sua casa. “Não consigo entender porque me destruíram a casa.









Ver comentários