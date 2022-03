Agência espacial russa promete enviar a sua própria missão robótica a Marte

A agência espacial russa (Roscosmos) indicou esta quinta-feira que enviará a sua própria missão robótica a Marte depois de a congénere europeia ter suspendido uma missão conjunta ao planeta.

O diretor da Roscosmos, Dmitry Rogozin, disse que a expedição científica a Marte será feita "por conta própria", acusando "os amigos europeus" de subserviência aos Estados Unidos.

A Agência Espacial Europeia (ESA) anunciou hoje a suspensão do envio do robô Rosalind Franklin para Marte devido à impossibilidade de manter a cooperação com a Roscosmos, que trabalhava na missão, por causa da guerra na Ucrânia.