Alfredo Leite, diretor-adjunto do Correio da Manhã e enviado especial da CMTV a Kiev, está na capital da Ucrânia e junto ao coração do conflito.



Após ter relatado em primeira mão a destruição que testemunhou nos arredores da capital, assim como o 'deserto' em que se tornou Kiev, o enviado especial da CMTV conta a forma como a população local vive no medo constante, com a ameaça do cerco russo à cidade.

Ver comentários