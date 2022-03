O representante do Kremlin na ONU para assuntos climáticos, Anatoly Chubais, demitiu-se esta quarta-feira do cargo por estar em desacordo com as ações militares da Rússia contra a Ucrânia, de acordo com o jornal espanhol El País.O economista de 66 anos deixou o país e viajou para a Turquia, acompanhado pela esposa, e fontes citadas pela Reuters dizem que o mesmo não pretende regressar.