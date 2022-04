Conversações em Moscovo: Guterres diz que há "interpretações diferentes sobre o que está a acontecer na Ucrânia"

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse, em Moscovo, na Rússia, esta terça-feira, que as condições para um cessar-fogo na Ucrânia devem ser criadas o mais rápido possível.

"Estamos extremamente interessados em encontrar maneiras de criar as condições para um diálogo efetivo, para um cessar-fogo o mais rápido possível e para uma solução pacífica", disse Guterres antes da reunião com o diplomata russo Sergei Lavrov, citado pela Reuters.







Antes da reunião, o Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano Dmytro Kuleba disse que Guterres deveria "concentrar-se principalmente" numa questão - a evacuação de Mariupol - e poderia ser vulnerável a cair numa "armadilha do Kremlin".



