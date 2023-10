Ataque russo com mísseis provoca dois mortos na cidade de Zaporijia na Ucrânia

Um ataque russo com mísseis contra a cidade de Zaporijia, no sudeste da Ucrânia, causou dois mortos e pelo menos quatro feridos, informaram esta quarta-feira as autoridades locais.

"Esta madrugada, entre as 1h33 e 1h48" (das 23h33 às 23h48 de terça-feira em Lisboa), a Rússia disparou "seis mísseis contra a cidade de Zaporijia", revelou o governador da região.





O Presidente ucraniano condenou, também, esta quarta-feira, o ataque "terrorista" russo "contra o edifício residencial".

"Zaporijia. Ataques com mísseis por terroristas contra a cidade, contra as infraestruturas, contra um edifício residencial, um edifício normal de cinco andares", escreveu Volodymyr Zelensky na plataforma de mensagens Telegram.