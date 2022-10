Os ataques russos da última semana destruíram quase um terço das centrais elétricas da Ucrânia, no que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou como uma estratégia “terrorista” da Rússia para deixar milhões de civis ucranianos às escuras e ao frio durante o inverno que se avizinha.



As forças russas lançaram nos últimos dias sucessivas vagas de ataques com mísseis e drones suicidas contra infraestruturas civis críticas, no que o Kremlin alega ser uma retaliação “legítima” pelo ataque à Ponte de Kerch, que liga a Crimeia ao sul da Rússia.









